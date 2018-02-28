Лонгйир - город, в котором нельзя умирать и заводить кошек

Норвежский город Лонгйир уникален во многих отношениях — здесь бок о бок трудятся шахтёры и учёные. Ещё здесь нельзя умирать — естественная смерть или гибель в результате несчастного случая считается нелегальной.

Для того чтобы спокойно умереть, всем желающим потребуется уехать с полярного архипелага Шпицберген, где расположен город Лонгйир, и сделать всё необходимое для достойной смерти уже на материковой части страны.

При этом официального статуса такой "запрет на смерть" не имеет и носит лишь рекомендательный характер. Однако для таких рекомендаций имеется вполне реальное основание — хоронить умерших на Шпицбергене опасаются из-за возможной эпидемии. Низкие температуры на архипелаге, по словам учёных, позволяют хранить тела умерших практически вечно.

Найденные в 1998 году останки поселенцев выявили признаки наличия испанского гриппа, от которого умерло не менее 100 миллионов человек. На территории города Лонгйир существуют и другие ограничения — местным жителям нельзя заводить кошек, а спиртные напитки продаются по норме на одного человека, передает Лайф.