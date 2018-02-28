Тело пропавшего два дня назад электрика нашли в подвале очистных сооружений в Криулянах

ЧП на очистных сооружениях в Криулянах. Этим утром в подвале здания, где расположены двигатели насосов, было найдено тело пропавшего два дня назад 55-летнего электрика. Вероятнее всего, мужчина сорвался с высоты, получил травмы, не смог выбраться самостоятельно и замерз насмерть. Больше суток его искали коллеги и родственники. Вдова безутешна - несколько лет назад супруги похоронили дочь - теперь женщина осталась совсем одна.

"Они у меня один за другим. Три года назад, тоже в марте, я похоронила дочь, теперь вот мужа", сказала вдова Татьяна Кучук.

Утешить несчастную как могут, пытаются соседи. Все, кто знал мужчину, шокированы этой внезапной потерей. Худого слова о нем никто сказать не может - профессионал с 30-летним стажем, семьянин, хороший товарищ - добрый сосед.

Руководство предприятия пока не может объяснить, как мужчина мог упасть в подвал.

"Мы проводим внутрнеее расследование, изучим все возможные обстоятельства, попробуем прояснить, как это произошло", сообщил начальник участка Михай Духликер.

Электрики на насосной станции заступают на смену на сутки. Погибший должен был сдать пост в понедельник утром, но пропал. Тогда и начались поиски. Случай расследует районная полиция.