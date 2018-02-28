ЧП на очистных сооружениях в Криулянах. Этим утром в подвале здания, где расположены двигатели насосов, было найдено тело пропавшего два дня назад 55-летнего электрика. Вероятнее всего, мужчина сорвался с высоты, получил травмы, не смог выбраться самостоятельно и замерз насмерть. Больше суток его искали коллеги и родственники. Вдова безутешна - несколько лет назад супруги похоронили дочь - теперь женщина осталась совсем одна.
"Они у меня один за другим. Три года назад, тоже в марте, я похоронила дочь, теперь вот мужа", сказала вдова Татьяна Кучук.
Утешить несчастную как могут, пытаются соседи. Все, кто знал мужчину, шокированы этой внезапной потерей. Худого слова о нем никто сказать не может - профессионал с 30-летним стажем, семьянин, хороший товарищ - добрый сосед.
Руководство предприятия пока не может объяснить, как мужчина мог упасть в подвал.
"Мы проводим внутрнеее расследование, изучим все возможные обстоятельства, попробуем прояснить, как это произошло", сообщил начальник участка Михай Духликер.
Электрики на насосной станции заступают на смену на сутки. Погибший должен был сдать пост в понедельник утром, но пропал. Тогда и начались поиски. Случай расследует районная полиция.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист