Введены в обращение монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 леев. ФОТО

Национальный банк Молдовы (НБМ) ввел в обращение новые монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 лей, приурочив их эмиссию к 25-летию введения национальной валюты Республики Молдова - молдавского лея.

На торжественной церемонии по случаю введения в обращение новых монет, председатель парламента Андриан Канду поздравил всех с этим "историческим моментом", поблагодарив тех, кто принимал непосредственное участие в разработке дизайна монет и их выпуске, передает Инфотаг.

"У меня были вопросы, как общество и экономика воспримут новые монеты, но сегодня я получил ответы на эти вопросы, и рад, что мы смогли, что все получилось", - отметил Канду.





Он сказал, что монеты поступают в обращение, когда кризис в банковской системе и экономике, который был в 2015 г., благодаря проводимым реформам, успешно преодолен.



"У населения есть доверие к банкам. Благодаря новым стандартам корпоративного управления решается проблема прозрачности акционеров банков. Положительные перемены в банковском и финансовом секторе отмечают внешние партнеры, в частности, МВФ, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Всемирный банк", - отметил Канду.





По словам спикера, национальные монеты являются элементом суверенитета и независимости молдавского государства.



"Их успешным выпуском мы освоили еще один высокий стандарт, идя по пути преобразований и реформ для модернизации страны", - сказал Канду, поздравив тех, кто участвовал в конкурсе по разработке дизайна монет, заметив, что они "останутся в истории своей страны".



Президент НБМ Серджиу Чокля заявил, что эмиссия новых монет является важным моментом для Национального банка, в стенах которого тщательно изучили опыт стран региона, касающийся введения в обращение национальных монет.





Говоря о проводимых в банковской системе реформах, Серджиу Чокля сказал, что они проходят успешно благодаря законам, которые принимает парламент, а также поддержке Международного валютного фонда, Всемирного банка, и дипломатического корпуса, аккредитованного в Кишиневе.





Президент НБМ обратил внимание на фактор "публичности", которой банку удалось достичь благодаря широкой поддержке молдавским обществом идеи выпуска новых монет, которые будут иметь параллельное хождение с купюрами в 1, 5 и 10 лей. В конкурсе на лучший дизайн монет приняли участие 33 гражданина РМ.