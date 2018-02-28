Малоимущие семьи в нескольких районах страны бесплатно получили детекторы дыма

Десятки семей сразу в нескольких районах страны бесплатно получили детекторы дыма. Компания по помощи семьям в сложном положении продлится год, за это время детекторы получат как минимум 800 семей.

Немного работы дрелью - и дело сделано. Детектор дыма в комнате этой 73-летней пенсионерки нужен был давно. Женщина совсем не ходит и даже позвать людей из соседней комнаты в случае возгорания не в силах. К тому же проблемы с печью тут уже бывали.

"В комнату однажды хлынул сильный дым. Мы чуть не задохнулись", рассказала жительница города Кодру Ирина Кужбэ.

В семье Иона Кужбы извещатель установили в детской. Девочкам рассказывают о том, как опасен огонь, но лишняя защита не помешает.

"Учим детей не подходить к огню, не играть со спичками или газовой плитой", сказал житель города Кодру Ион Кужбэ.

В Англии это проверили на примере 500 семей. Когда сигнал детектора дыма срабатывал, 80% детей в возрасте от двух до 13 лет даже не проснулись. Оказалось, детское ухо не воспринимает звуковые частоты извещателей, когда дети спят. Все иначе, когда они бодрствуют.

Всего из госбюджета на бесплатные детекторы для людей в сложном положении выделено 96 тысяч леев. В этом доме об их пользе знают не понаслышке - уже горели.

Всего с начала года по всей стране случились 269 пожаров, 36 человек погибли. Проект о бесплатной установке детекторов дыма - инициатива ДПМ.