Пентагон просит 13 млрд долларов на проведение спецопераций

Минобороны США запросило у Конгресса рекордные 13,6 млрд долларов на деятельность Командования специальных операций (SOCOM) в 2019 году, передает Military Times.

Бюджет SOCOM в 2017 году составил 11,8 млрд, в 2018 - 12,6 млрд долларов. Командующий спецназом генерал Реймонд Томас объяснил необходимость увеличения расходов «нарождающимися угрозами» и необходимость увеличить численность войск.

Дополнительные средства пойдут на увеличение численности спецназа на тысячу человек, а также закупку современного вооружения, включая ударные беспилотники, пишет aif.ru.

С 2011 года число военнослужащих в подразделениях SOCOM увеличилось почти в два раза — до 70 тысяч человек. Под управлением SOCOM находятся спецподразделения во всех родах войск ВС США, а также части постоянной боевой готовности.