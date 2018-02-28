Изменения при сдаче экзаменов на получение водительских прав в столице

Участки дорог с высокой интенсивностью движения, на которых часто образуются пробки, исключены из новых маршрутов практических экзаменов на получение водительских прав в Кишиневе.

Агентство государственных услуг сообщило, что количество экзаменационных маршрутов для категорий B, BE, D1, D1E и D были сокращены с десяти до пяти. Их протяженность уменьшена с восьми до семи километров.

Сократилось и количество маршрутов для категорий/подкатегорий C1, C1E, C - с пяти до трех. Выбор маршрутов для каждого кандидата осуществляется случайным образом с помощью автоматизированной системы.

Перед сдачей экзамена для адаптации к транспортному средству кандидату предоставляются 100 метров без оценивания.

Для сдачи экзамена нельзя набирать более 15 штрафных пунктов, напоминает Инфотаг.