В России предотвратили 25 терактов в 2017 году

Замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин сообщил прессе, что в прошлом году спецслужбам удалось предотвратить 25 террористических атак. Об этом пишет РИА Новости.

В декабе прошлого года сообщалось, что ФСБ выявила в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку боевиков ИГ (группировка запрещена в России). Террористы планировали устроить атаку на одно из культурных учреждений города.

Всего было задержано семь членов ячейки, у них нашли компоненты для бомбы и оружие, пишет aif.ru.