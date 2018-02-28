Лев загрыз девушку на парковке в ЮАР

Местная полиция сообщила DPA, что на парковке возле заповедника в ЮАР лев загрыз 23-летнюю девушку.

По данным полиции, погибшая шла по парковке заповедника в населенном пункте Куллинан, расположенном в 30 километрах от столицы ЮАР, к своей машине. На девушку напал лев и спасти ее не удалось, пишет aif.ru

Отмечается, что подобные случаи редки, так как обычно звери нападают только если чувствуют угрозу.