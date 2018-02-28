Если спутник Земли образовался из раскалённого облака, почему там так много воды? Мики Накадзима (Miki Nakajima) из Института Карнеги и Дэвид Стивенсон (David Stevenson) из Калифорнийского технологического института, похоже, нашли ответ, но он, как водится, породил новые вопросы.
Практически все специалисты сегодня согласны, что Луна образовалась около 4,5 миллиарда лет назад в результате столкновения Земли с планетой Тейей. Будущую родину человечества окутало раскалённое облако, состоящее из вещества Тейи и самой Земли. Частично этот материал выпал обратно на нашу планету, а из того, что осталось, со временем сконденсировался наш естественный спутник.
В пользу такой гипотезы говорят очень многие факты, и прежде всего химический состав Земли и Луны. Например, ночное светило весьма бедно железом (этот тяжёлый элемент выпал на Землю в первую очередь), а наша планета, наоборот, необычайно богата им (поскольку к своим собственным запасам она прибавила металл Тейи).
Кроме того, лунный и земной грунт похожи по соотношению изотопов кислорода, а значит, два этих тела образовались в одном и том же районе Солнечной системы, пишет vesti.ru
Наконец, Земля до странности бедна элементами, основные соединения которых имеют низкую температуру кипения (летучими элементами, как их называют специалисты). Хондриты, по своему химическому составу близкие к веществу, из которого образовалась Солнечная система, содержат в 30 раз больше углерода и в 100 раз больше воды, чем породы современной Земли. Катастрофа, раскалившая планету так, что её поверхность расплавилась, прекрасно объясняет этот факт: летучие вещества просто сбежали в космос.
Астрономам долгое время казалось, что и содержание летучих элементов в лунном грунте прекрасно соответствует этой гипотезе. Однако результаты некоторых недавних исследований поставили учёных в тупик. Измеренное содержание воды и соотношение изотопов водорода оказалось попросту неприличным для тела, сконденсировавшегося из раскалённого облака.
Комментарии
- Болезнь Паркинсона выявят по слезам
- На Землю с МКС вернулись три космонавта
- Ученые: купание в море опасно для здоровья
- Обитатели самой сухой пустыни помогают понять, как может выглядеть жизнь на Марсе
- Медики разработали эффективное лекарство против метастазов
- Астрономы рассказали, что вызвало магнитную бурю на Земле
- Появилось новое фото "двойника" iPhone X от Huawei
- Исследование: Флорида является родиной фламинго
- Ученые признали существование питающихся радиацией инопланетян
- Ученые создали аналог человеческого глаза
- Петербуржцы подрались из-за последнего унитаза в магазине
- Опубликована неизданная песня Эми Уайнхаус
- Представлена камера, которая бьет фотографа током, подсказывая нужный ракурс
- Шакира заплатила 20 миллионов евро, чтобы не попасть за решетку
- На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за 12-метровых волн
- Магнитная буря накроет Землю 18 марта
- Китайские ученые изобрели аппарат для диагностики болезней
- На прошлой неделе в Арктике было теплее, чем в Европе
- Американец случайно снял на видео собственное убийство
- Лифт с людьми рухнул в торговом центре Винницы
- У Йеллоустонского супервулкана зафиксировали подозрительную активность
- Мать из ада: женщина помогала насиловать свою дочь, "спасая" ее от демона
- Трескучие морозы надвигаются на Молдову: объявлен желтый код метеоопасности
- Удивительная двуликая кошка Нарния покорила соцсети
- Немецкая овчарка получила четыре пули, спасая хозяина от грабителей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист