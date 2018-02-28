Планетологи объяснили, как Луна сохранила воду после колоссального удара

Если спутник Земли образовался из раскалённого облака, почему там так много воды? Мики Накадзима (Miki Nakajima) из Института Карнеги и Дэвид Стивенсон (David Stevenson) из Калифорнийского технологического института, похоже, нашли ответ, но он, как водится, породил новые вопросы.

Практически все специалисты сегодня согласны, что Луна образовалась около 4,5 миллиарда лет назад в результате столкновения Земли с планетой Тейей. Будущую родину человечества окутало раскалённое облако, состоящее из вещества Тейи и самой Земли. Частично этот материал выпал обратно на нашу планету, а из того, что осталось, со временем сконденсировался наш естественный спутник.

В пользу такой гипотезы говорят очень многие факты, и прежде всего химический состав Земли и Луны. Например, ночное светило весьма бедно железом (этот тяжёлый элемент выпал на Землю в первую очередь), а наша планета, наоборот, необычайно богата им (поскольку к своим собственным запасам она прибавила металл Тейи).

Кроме того, лунный и земной грунт похожи по соотношению изотопов кислорода, а значит, два этих тела образовались в одном и том же районе Солнечной системы, пишет vesti.ru

Наконец, Земля до странности бедна элементами, основные соединения которых имеют низкую температуру кипения (летучими элементами, как их называют специалисты). Хондриты, по своему химическому составу близкие к веществу, из которого образовалась Солнечная система, содержат в 30 раз больше углерода и в 100 раз больше воды, чем породы современной Земли. Катастрофа, раскалившая планету так, что её поверхность расплавилась, прекрасно объясняет этот факт: летучие вещества просто сбежали в космос.

Астрономам долгое время казалось, что и содержание летучих элементов в лунном грунте прекрасно соответствует этой гипотезе. Однако результаты некоторых недавних исследований поставили учёных в тупик. Измеренное содержание воды и соотношение изотопов водорода оказалось попросту неприличным для тела, сконденсировавшегося из раскалённого облака.