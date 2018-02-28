Болезнь Паркинсона выявят по слезам

Слезы – биологическая жидкость, содержащая различные вещества. То или иное заболевание может влиять на состав слез, а это значит, что, определяя содержание в слезной жидкости различных белков, можно диагностировать различные патологии. Марк Лью (Mark Lew) и его коллеги из Медицинской школы при Университете Южной Калифорнии (University of Southern California School of Medicine) предложили использовать анализ слезной жидкости для определения риска развития у пациента болезни Паркинсона.

В настоящее время теста, способного предсказать вероятность возникновения болезни Паркинсона, нет, а также отсутствует эффективный и простой способ ранней диагностики заболевания. В большинстве случаев болезнь выявляют уже тогда, когда симптомы заболевания – тремор и ригидность конечностей – оказываются ярко-выраженными.

В ходе эксперимента ученые взяли образцы слез у 55 пациентов с болезнью Паркинсона и 27 здоровых людей. Они выяснили, что концентрации определенных белков в них существенно различались у здоровых и больных участников исследования. Авторы считают, что изменения в составе слез могут появиться задолго до появления явных симптомов болезни, а это значит, что людей, входящих в группу высокого риска смогут идентифицировать еще до того, как их состояние ухудшится. Это значит, что врачи будут относиться к таким пациентам с особым вниманием и своевременно назначат им необходимую терапию, пишет vesti.ru

Пока, однако, требуется еще более серьезное исследование, для участия в котором привлекут большую группу пациентов и здоровых добровольцев. Авторы надеются, что новый метод действительно будет использоваться в клинической практике, а это значит, что в арсенале врачей появится дешевый, доступный и быстрый способ ранней диагностики болезни Паркинсона.