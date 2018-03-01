В Хранилище Судного дня собрали миллион видов семян

Известное во всем мире хранилище семян сельскохозяйственных культур получило в понедельник новые пожертвования генетического материала, которые увеличили его коллекцию до 1 миллиона культур.

Более 70 тысяч новых культур добавлены к коллекции, которая хранится в подземных холодильных камерах, расположенных в бывшей норвежской шахте на острове Шпицберген.

Среди новых образцов - семена зерновых культур: риса, пшеницы и кукурузы, уникальный сорт эстонского лукового картофеля, а также ячмень, который используется при изготовлении ирландского пива.

В понедельник Всемирному семенохранилищу на Шпицбергене исполнилось 10 лет.

Одна из трех камер хранилища сейчас почти доверху заполнена пакетами семян. Число единиц хранения достигло 1 млн 59 тысяч 646.

Всемирный банк-семенохранилище посадочного материала создан в 2006 году под эгидой ООН для сохранения посадочного материала всех сельскохозяйственных растений, существующих в мире. Проект осуществлялся на средства Норвегии и стоил ей 9 млн долларов, сообщает ВВС.

Его называют также "Хранилище Судного дня", поскольку его задача - не допустить их уничтожения в результате возможных глобальных катастроф, таких как падение астероида, ядерная война или глобальное потепление.

Собственный отсек в этом банке растений получила каждая страна. Места внутри достаточно для 4,5 млн образцов семян.

Хранилище находится на 120-метровой глубине на высоте 130 м над уровнем моря в посёлке Лонгйир. Банк оборудован взрывоустойчивыми дверьми и шлюзовыми камерами.

Сохранность материалов обеспечивают холодильные установки, способные работать на местном угле, а также вечная мерзлота. Даже если оборудование выйдет из строя, должно пройти по крайней мере несколько недель до повышения температуры на 3°C.

Семена помещены в запечатанные конверты, которые в свою очередь упакованы в пластиковые четырёхслойные пакеты, которые помещены в контейнеры, стоящие на металлических полках. Низкая температура (−18°C) и ограниченный доступ кислорода должны обеспечить низкую метаболическую активность и замедлить старение семян.

Шпицберген был выбран для банка-хранилища семян из-за вечной мерзлоты и небольшой тектонической активности в районе архипелага.