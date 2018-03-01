В Одессе взорвался троллейбус с пассажирами

В Одессе в районе 4 станции Большого Фонтана вечером во вторник, 27 февраля,после взрыва задымился троллейбус. Об этом сообщает Infoport.

По словам очевидцев, под одним из пассажиров взорвалась печка. После этого в салоне транспорта скопился едкий дым, пишет korrespondent.net

"Все пассажиры начали бежать в сторону дверей. Пострадавших нет. Однако некоторые пассажиры жалуются на тошноту и головокружение", - говорится в сообщении.