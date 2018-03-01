При столкновении двух поездов в египетской провинции Бохейра погибли двенадцать человек, сообщает газета "Аль-Ватан".
Еще пятнадцать человек пострадали. По имеющейся информации, пассажирский поезд столкнулся с товарным на станции Абу-эль-Хави. На месте работают спасатели и тридцать машин скорой помощи, сообщает РИА Новости.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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журналист