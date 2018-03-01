В столице состоится конференция "Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности"

Работа Межпарламентской конференции "Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности", которая пройдет в пятницу в Кишиневе, будет организована в четырех секциях, чтобы как можно полнее обсудить поднимаемые проблемы.

Участники начнут прибывать уже в четверг, 1 марта, и вечером для них будет организован ужин в винном комбинате Cricova.

Утром в пятницу, 2 марта, главы делегаций и послы возложат цветы к мемориалу Скорбящей матери и почтят память погибших в приднестровском конфликте. Конференция пройдет в гостинице Radisson Blu Leogrand и начнется с приветственных выступлений исполнительного вице-президента Атлантического совета Дэймона Вильсона (Damon Wilson), а также председателей парламентов Молдовы, Грузии и Украины - Андриана Канду, Ираклия Кобахидзе и Андрия Парубия.

Первая часть конференции будет посвящена вопросам пропаганде и дезинформации. Обсуждения коснутся ответных мер на дезинформацию. С докладами выступят представитель Центра "Евразия", инициативы "Будущая Европа" и Центра стратегии и безопасности Scowcroft Майкл Карпентер (Michael Carpenter), председатель сейма Латвии Инара Мурниеце (Inаra MЕ«rniece), вице-спикеры законодательных органов Польши и Эстонии - Мария Кох (Maria Koc) и Энн Еесмаа (Enn Eesmaa).

Модератором станет замдиректора Центра "Евразия" Атлантического совета Гейша Гонсалес (Geysha Gonzalez).

Участники второй части обсудят обеспечение стабильного экономического роста и правового государства в рамках "Восточного партнерства". Вице-председатель Палаты депутатов румынского парламента Кармен-Иляна Михэлческу и представитель Центра "Евразия" Атлантического совета Андерс Аслунд обсудят с участниками конференции проблемы, с которыми сталкиваются Молдова, Грузия и Украина, и меры, которые могут быть предприняты ЕС и США для поддержки реформ. Проведет эту часть конференции бывший посол США в Молдове Азиф Чодри.

Третья часть конференции будет посвящена энергетической безопасности. Участники обсудят поставки газа из России и укрепление энергетической независимости региона. Проведет эту часть представитель Центра "Евразия" Атлантического совета Тимоти Фэйрбанк (Timothy Fairbank). В числе докладчиков - председатель сейма Литвы Викторас Пранкетис (Viktoras Pranckietis), глава комиссии по энергокомплексу и топливу, ядерной политике и безопасности Верховной Рады Украины Наталья Кацер-Буковска.

Заключительную часть, посвященную современным вызовам безопасности, связанным с неразрешенными конфликтами в Молдове, Грузии и Украине, проведет международный директор Королевского института объединенных служб в Лондоне Джонатан Эяль (Jonathan Eyal). Среди выступающих, такие известные международные эксперты, как Джон Хербст (John Herbst), Давид Крамер и Александр Вершбоу.

Завершится форум официальным ужином, который организует Атлантический совет.

Конференция организована по инициативе председателей парламентов Молдовы, Грузии и Украины в партнерстве с Атлантическим советом. Участие в форуме подтвердили представители парламентов 11 стран. В мероприятии примут участие также европарламентарии, представители Конгресса США и известные эксперты международного и регионального уровня,

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