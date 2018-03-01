"Чудовище с востока" убивает европейцев: в ЕС стоят сибирские морозы

В странах ЕС продолжают стоять непривычные для них сибирские морозы, в результате которых гибнут люди, движение во многих городах сильно затруднено, десятками отменяются авиарейсы.

Европейские синоптики окрестили стоящий над Европой холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" — арктический циклон пришел из России, пишет РИА Новости.





В Польше от морозов продолжают гибнуть люди.

"Пять человек умерли от переохлаждения за минувшие сутки", — сообщил правительственный центр безопасности.

В предыдущие сутки по той же причине погибли еще пять человек. Всего, по данным центра, с 1 ноября 2017 года из-за переохлаждения умерли 58 человек.

Институт метеорологии и водного хозяйства выпустил в понедельник предупреждение первой степени в связи с сильным морозом. Предупреждение действительно практически для всей территории страны.

В Германии за эту зиму от холода уже погибли четыре человека. А минувшая ночь стала в ФРГ самой холодной в этом году, сообщил представитель германского метеобюро (DWD).

На севере страны, в городе Любек, зафиксирована рекордно низкая температура — минус 20 градусов. В Альпах термометр показывал около минус 26 градусов. На самой высокой германской вершине Цугшпице в Баварии зарегистрировано прошлой ночью минус 24 градуса, и это здесь еще потеплело — в ночь на вторник было минус 34 градуса.

В центральных районах Германии температура колебалась от минус 10 до минус 18 градусов. Самым теплым регионом остается запад страны вдоль реки Рейн — так, в Дюссельдорфе ночью было минус 9 градусов, в Висбадене — минус 10.

Холод и обильные снегопады на севере и юге страны привели в начале недели к многочисленным ДТП, задержкам вылетов в аэропортах и перерывам в железнодорожном сообщении, однако сейчас ситуация на дорогах постепенно выправляется. Как заявили агентству dpa представители дорожной полиции федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Саксония, они не констатировали в минувшую ночь никаких чрезвычайных ситуаций, несмотря на сильный холод. Гололедицы на дорогах также пока не наблюдается.





Ночь на среду стала самой холодной с начала зимы и во Франции. Во многих регионах температура опустилась ниже отметки —10 градусов, говорится в официальном аккаунте метеорологической службы Meteo France в сети микроблогов Twitter.

Рекордные по местным меркам морозы отмечены в Лионе (минус 10 градусов), Дижоне и Страсбурге (минус 11 градусов), в Меце (минус 12 градусов), Нанси (минус 13 градусов) и ряде других городов.

Согласно прогнозам метеорологической службы Meteo France, в среду в стране продолжатся снегопады, причем ожидается, что уровень выпавшего снега в некоторых районах страны превысит отметку в 20 сантиметров. Уже в четверг на смену снегу придет дождь, который будет сопровождаться ощутимым потеплением.

В Лондоне снег и гололед парализовали движение автотранспорта, в некоторых районах движение просто остановилось, в среднем по городу время в пути на автомобиле увеличилось на 15-25 минут.



Пробки, по сообщениям пользователей Twitter, в настоящее время образовались во всех районах города — автомобили в основном ездят на летней резине, поэтому даже небольшого количества льда достаточно для пробуксовки колес. Улицы в городе во многих районах узкие, что тоже затрудняет трафик. По свидетельству корреспондента агентства, дорога на автобусе во вторник, которая обычно занимает пять минут, заняла практически сорок — на узкой улице автомобили просто не могли разъехаться.



Жители города за один день приспособились к непривычным холодам — достали шапки, а некоторые даже шубы — правда, по большей части из искусственного меха. Многие продолжают по привычке передвигаться в легких куртках и кроссовках.

Метеорологическая служба сохраняет для Лондона "оранжевый" уровень угрозы — второй по степени опасности. В настоящее время температура опустилась до —3 градусов Цельсия, в течение дня ожидается небольшой снегопад и порывы ветра.

Затронула непогода и юг Европы. В 42 провинциях Испании введен повышенный уровень опасности — желтый или оранжевый. В зависимости от региона причинами стали дожди, снег, сильный ветер, высокие волны на побережье, угроза схода лавин в горах, низкие температуры, сообщает Государственное метеорологическое агентство. Из-за снегопада затруднено движение на 270 трассах, на 23 оно перекрыто, сообщает Генеральная дирекция дорожного движения. На десятки трасс запрещено выезжать без цепей на шинах. Особенно сложная ситуация в Каталонии, Арагоне, Стране Басков, Кантабрии, Наварре, Ла Риохе и Кастилии и Леоне. Самые низкие температуры — до минус шести градусов — ожидаются в Кантабрии, Бискайе, Гипускоа, Уэске, Лериде и Жироне. Сложная ситуация на Канарских островах, где ожидается буря, скорость ветра может достичь 130 километров в час. Отменены занятия на острове Гран Канария, Тенерифе, Ла Пальма, Гомера и Эль-Иерро, Аэропорт Лансароте (Канарские острова) закрыт.













