Был убит с особой жестокостью: мужчину несколько раз ударили током, затем задушили проводом

19 летний житель Рышканского района проведет в тюрьме 24 года за убийство односельчанина, совершенное с особой жестокостью. В апреле прошлого года он и двое его приятелей зашли в гости к другу.

Сели выпивать, стали ссорится с хозяином. Завязалась драка, в ходе которой гость схватил оголенный провод под напряжением и стал жечь несчастного током, а затем душить.

Все это происходило на глазах других селян, которые не только не пришли на помощь несчастному, но и ушли из его дома, бросив избитого одного. Тот скончался.

За оставление в опасности мужчины проведут в тюрьме по 2 года. Все трое также должны выплатить семье убитого 250 тысяч леев в качестве моральной компенсации.