В феврале из продажи в Молдове были изъяты более 2,7 т. молочных продуктов

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов изъяло в феврале из продажи более 2,7 т. молочных продуктов, в которых обнаружено недопустимое содержание растительных жиров. Об этом сообщил в среду замдиректора ANSA Ион Тома на заседании парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.





Окончательные результаты проверок будут представлены только в начале марта, поскольку у лаборатории есть некоторые технические ограничения.

Тома подчеркнул, что растительные жиры не вредны для человека.



"Проблема заключается в обмане потребителя, который платит за продукцию, полагая, что она - натуральная и содержит только животные жиры", - пояснил он.



Замдиректора отметил, что точный состав растительных жиров предстоит выяснить после аудита импорта предприятий-производителей, в продукции которых обнаружены несоответствия. Как передает Инфотаг , он рассказал, что всего с начала февраля взято более 200 проб молочных продуктов местных и зарубежных производителей, в 11 случаях выявлено недопустимое содержание растительных жиров.Окончательные результаты проверок будут представлены только в начале марта, поскольку у лаборатории есть некоторые технические ограничения.Тома подчеркнул, что растительные жиры не вредны для человека."Проблема заключается в обмане потребителя, который платит за продукцию, полагая, что она - натуральная и содержит только животные жиры", - пояснил он.Замдиректора отметил, что точный состав растительных жиров предстоит выяснить после аудита импорта предприятий-производителей, в продукции которых обнаружены несоответствия.

Комментарии

Другие новости