Билл Гейтс предупредил об опасности криптовалют

Криптовалюты используются для нелегальных транзакций, в частности, для приобретения наркотиков, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

Отвечая на вопросы пользователей на сайте Reddit, миллиардер отметил, что главная характеристика криптовалют — это анонимность, которая, по его мнению, не является достоинством. Правительства должны иметь возможность раскрывать схемы по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и финансированию терроризма, подчеркнул миллиардер.

"Сейчас криптовалюты используют для того, чтобы покупать фентанил и другие наркотики, таким образом, эта технология прямо причастна к гибели людей", — заявил Гейтс.

Основатель Microsoft также отметил, что криптовалюты — очень рискованный вариант для долгосрочных инвестиций, передает РИА Новости

Некоторые комментаторы обратили внимание, что для преступных целей можно использовать не только криптовалюты.

"Знаете, что еще применяют для финансирования терроризма, покупки фентанила и других наркотиков? Доллар США", — написал Suuperdad.

"Прямо сейчас продавцы наркотиков с помощью ноутбуков с Windows 7 разговаривают с покупателями по Skype, фиксируют сделки в Microsoft Word и подсчитывают прибыли в Excel", — ответил основателю Microsoft mbondok





