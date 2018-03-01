Более тонны мяса сомнительного происхождения нашли на столичном предприятии

Около 1400 кг мясных изделий сомнительного происхождения были обнаружены полицией Кишинева на территории одного из предприятий в секторе Рышкановка.

Как сообщает Инфотаг, 480 кг мяса для изготовления пиццы находились в автомобиле у цеха переработки продуктов. Еще 846 кг мяса и 80 кг колбасы правоохранители обнаружили в холодильниках.

При этом на товар отсутствовали документы о происхождении и сроке годности. Стоимость партии - 64 тыс. леев. Она будет уничтожена. Предпринимателям грозит штраф 15 тыс. леев.