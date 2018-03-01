Тайвань охватила массовая паника из-за дефицита туалетной бумаги

Производственные проблемы в Бразилии и лесные пожары в Канаде привели к "апокалипсису туалетной бумаги" на Тайване.

Дефицит туалетной бумаги на полках супермаркетов вызвал панику среди покупателей. Даже начали распространятся слухи, что данный товар исчезнет полностью, передает Vice.



Как сообщил местный телеканал ET Mall, среди 20 самых популярных товаров в тайваньских магазинах шестым товаром оказалась туалетная бумага: спрос на нее вырос в 10 раз.

Департамент защиты прав потребителей попытался успокоить людей. Вышеуказанная проблема кроется в стоимости целлюлозы, которую используют в производстве туалетной бумаги.

По данным Министерства экономики Тайваня, цена на нее выросла в среднем с $650 за тонну до более $800.

Департамент по защите прав потребителей заявил, что он получил заверения от четырех крупнейших розничных продавцов страны, что цены не будут расти до середины марта, пишет УНИАН.