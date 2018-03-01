Производителей, скрывающих растительные жиры в молочке, предлагают лишать лицензии

Нацагенство продовольственной безопасности предлагает лишать лицензии производителей молочных продуктов, которые используют растительные жиры, но не извещают об этом потребителей. Инициативу поддержали на заседании парламентской Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

"Хотим, чтобы закон стал жестче к тем, кто допускает нарушения систематически и преднамеренно. Вплоть до лишения права на работу", - отметил замдиректора НАПБ Ион Тома.



Как уверены депутаты, продукция, содержащая растительные жиры, должна лежать на торговых полках отдельно от молочной.



"Мы готовы предложить законодательную инициативу и в срочном порядке внести изменения в Кодекс о правонарушениях, наказание для нарушителей из числа перерабатывающих предприятий и поставщиков молочной продукции стало значительно строже", - отметил глава Комиссии по продбезопасности Ион Балан.



Также предложено придавать огласке названия предприятий-нарушителей.



"Хорошо бы публиковать в СМИ результаты проверок. Тогда и штрафов не надо. Продукция, изготовленная с нарушениями, о которых станет известно, просто останется на прилавках", - заявил независимый депутат Николай Олару.



Высокое содержание растительных жиров в продукции ряда молокозаводов выявило исследование, проведенное международной организацией. Его результаты подтвердила экспертиза Нацагетства продовольственной безопасности. Нарушения были обнаружены в 11 из 200 исследованных образцов. Три с половиной тонны молочной продукции сняли с продажи. Две украинские компании и одна румынская лишились права импортировать продукцию в Молдову.