В квартире в центре Одессы нашли обезглавленной девушку

В Одессе в ночь на 28 февраля в квартире, расположенной в одном из домов на Молдаванке, обнаружено обезглавленное тело молодой женщины. l

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, обезглавленное тело обнаружено в квартире дома на улице Средней (Малиновский район города).



о данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Начато расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося и пр.

По другим неподтвержденным данным, голову 29-летней жертвы якобы уже нашли на пересечении ул. Средней со 2-м Разумовским переулком.





