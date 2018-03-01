"Он умер": режиссёр раскрыл тайну "Стражей Галактики"

Кинорежиссёр Джеймс Ганн раскрыл тайну о судьбе персонажа Грута из франшизы "Стражи Галактики".

Кинематографист заявил, что похожий на дерево гуманоид погиб ещё в первой части, когда прогремел взрыв. Малыш Грут, который появился во второй части киноленты, - это сын пришельца.

"Первый Грут мёртв. Малыш Грут - это его сын", - пишет Ганн.

Пользователи соцсетей не заставили себя долго ждать и уже отреагировали на признание кинорежиссёра. Некоторые из них порадовались, что студия Marvel наконец-то научилась убивать своих героев, передает Лайф. Однако большинство фанатов франшизы всё-таки расстроились и заявили, что их сердце разбито.