На Луне появится собственная мобильная сеть

Небольшое устройство весом около килограмма позволит развернуть на Луне сеть 4G уже в 2019 году.

Как сообщает Моя планета, если все сработает, то это устройство, известное как «ультракомпактная сеть», позволит создать первую мобильную сеть на Луне. Это необходимо для того, чтобы обеспечить трансляцию видео в высоком разрешении и данных со спутника на Землю в рамках проекта «Миссия на Луну», первого частного проекта о высадке на Луне.

Как сообщил изданию LiveScience Роберт Бёме, основатель и руководитель компании PTScientists, «чтобы человечество смогло покинуть нашу планету, нам надо организовать инфраструктуру за ее пределами».

Его компания сотрудничает с немецким подразделением Vodaphone и Audi в координации «Миссии на Луну». Вчера Vodaphone сообщила, что новое устройство будет разрабатываться совместно с Nokia. Предполагается, что оно будет запущено с мыса Канаверал на ракетах SpaceX Falcon 9 в 2019 году.

Бёме также сообщил: «С "Миссией на Луну" мы организуем и протестируем первую коммуникационную систему на спутнике. Что хорошо с сетями LTE, так это то, что они экономят много энергии. А чем меньше энергии мы потратим на отправку данных, тем больше останется на науку».