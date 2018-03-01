Сергей Пчела: Я познакомился с Ренато Усатым в 1997 году, когда он был членом преступной группировки

Криминальное прошлое и преступные связи подавшего в отставку мэра Бельц Ренато Усатого подтверждает один из его бывших соратников. Экс-глава управления строительства и ремонта дорог Сергей Пчела, который недавно уволился из-за конфликта с Усатым, впервые рассказал о том, как они познакомились во время своей работы следователем в 1997 году.

„С Ренато в первый раз познакомился, и вообще узнал его по своей работе, когда я был инспектором уголовного розыска. Он ходил в группировке одной, и я его доставил в полицию тогда. Вот мы тогда с ним познакомились. Посидели, поговорили. Он, будучи еще студентом ходил возле этого бандюгана, что убили потом, Бесо. Я, как инспектор уголовного розыска, знал кто там вокруг ходит. И я уже тогда познакомился, - заявил Пчела. Бывший шеф муниципального управления рассказал и о знакомстве Николаем Григоришиным - еще одном приближенном Усатого. По словам бывшего полицейского, оба - и Григоришин, и Усатый - были членами преступных группировок. „Григоришин был известная фигура, тоже ходил с людьми с криминальным прошлым, такими как Бока, как Шурик Кабанов, который создал очень серьезную мафиозную структуру. Григоришин ходил под ними, но не как авторитет, а в качестве шестерки. Если говорить юридическим языком, он был обслуживающая каста: принеси то, отнеси это," - вспоминает Пчела. О криминальном прошлом и нынешних преступных связях бывшего бельцкого градоначальника пресса писала неоднократно. И почти каждый раз в материалах журналистов упоминаются его связи с криминальным авторитетом Григорием Карамалаком, который находится в международном розыске. Они проживают по соседству в Москве, и, по данным СМИ, Карамалак координирует политические акции Усатого в Кишиневе.

Комментарии

Другие новости