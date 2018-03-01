Собчак облила водой Жириновского во время дебатов. ВИДЕО

Между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошла потасовка во время дебатов.

Во время выступления одного из кандидатов в президенты России Сергея Бабурина Собчак обратилась к Жириновский с просьбой не перебивать оппонента.

Потасовка между политиками произошло во время выступления еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое отвели Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее "дурой".

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

"Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", — ответила Собчак.

Жириновский продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на политика стакан воды.

"Видите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", - сказала Собчак.

Жириновский не остановился и перешел в эфире федерального канала на нецензурную брань.

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