Реорганизация в столичном управлении образования

Подведомственные Главному управлению образования, молодежи и спорта муниципия Кишинев управления в секторах должны быть ликвидированы, а более 40 единиц персонала будут сокращены.

Новый регламент организации и функционирования управления, штатное расписание и организационная структура были утверждены 27 марта Кишиневским муниципальным советом, передает IPN.

„Эти штатные единицы сокращаются, но лица будут включены в новую структуру управления, в других позициях”, - заявила врио начальника управления Виорика Негрей. „У нас достаточно свободных единиц, чтобы назначить на них тех, чьи должности не включены в новое штатное расписание”, - отметила Виорика Негрей.



Благодаря применению новой организационной структуры, управлению удастся сэкономить ежегодно более одного миллиона 700 тыс. леев.

„Кроме того, больше не будет непрозрачных или неправильных закупок, поскольку будет только одна структура в рамках управления, которая будет проводить закупки”, - заявила Виорика Негрей.