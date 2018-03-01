В Финском заливе со льдины спасли 16 рыбаков

16 рыбаков были спасены сотрудниками МЧС России со льдины в Финском заливе, сообщает пресс-служба ведомства.

"28 февраля поступила информация о том, что на акватории Финского залива в районе населенного пункта Лебяжье группа рыбаков-любителей не может самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины. К месту происшествия немедленно были направлены спасатели", - сказано в сообщении.

В общей сложности шесть сотрудников МЧС и две единицы техники участвовали в операции по спасению рыбаков, пишет ren.tv