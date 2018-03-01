Самый большой самолет в мире разогнали до рекордной скорости

Транспортный самолет с самым большим размахом крыльев прошел новую серию тестов. На рулежной дорожке ему удалось разогнаться до скорости 74 км/ч, и теперь на очереди — полетные испытания.

Первый этап включал проверку на прочность стоек его 28-колесного шасси; в декабре 2017 года на скорости 45 км/ч была протестирована его тормозная система, а после проверки двигателей пришла очередь рулежных тестов. Специалисты поясняют, что для такого гиганта, в отличие от небольших самолетов, требуются максимальные показатели скорости руления. Новая серия испытаний состоялась 24 и 25 февраля на полигоне Mojave Air and Space Port в штате Калифорния. Самолет-рекордсмен успешно разогнался до 40 узлов (74 км/ч), передает nat-geo.ru.

В дальнейшем лайнеру предстоит пройти множество других тестов. В воздухе он еще не бывал, и до тех пор, пока все проверочные этапы не завершатся успехом, создатели самолета не готовы назвать точную дату его ввода в строй. Предположительно, первые полеты начнутся не ранее 2020 года.

Транспортный авиалайнер Stratolaunch Model 351, разработанный компанией Stratolaunch, стал крупнейшим в мире по размаху крыльев. Летательный аппарат высотой 15 метров состоит из двух фюзеляжей длиной 72 метра каждый, соединенных общим крылом длиной 117 метров, что сопоставимо с размером футбольного поля.

Масса незаправленного самолета — 227 тонн, с топливом — 340 тонн, с полной загрузкой — 590 тонн. После ввода в строй он станет платформой для запуска ракет-носителей Pegasus XL: он будет поднимать их на 9100 м над землей — отметки, с которой те будут стартовать к околоземной орбите. Однако дата начала его работы не известна.