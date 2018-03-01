Мужчина покинул самолет по надувному трапу, решив, что перепутал рейс

В Нью-Джерси авиапассажир United Airlines покинул воздушное судно по надувному трапу, решив, что перепутал рейс. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

По информации бортпроводников, перед взлетом 25-летний Трой Фаттун начал кричать, что сел не на свой рейс, и покинул самолет.

Мужчину арестовала полиция. Оказалось, что он сел на свой рейс в Тампу. Лайнер был задержан более чем на пять часов, пишет ren.tv