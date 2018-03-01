В Англии футболистам пришлось взяться за лопаты и убрать снег во время игры

Даже такая сибирская погода, которая сейчас пришла в Европу, не может заставить англичан прервать свою любимую игру.

Британские футболисты не стали отменять свой матч или дожидаться дворников — они сами взялись за лопаты.

Второй тайм игры местных команд прервала внезапная пурга, и поле занесло снегом в считаные минуты.

Но рефери был неумолим. По его решению, футболисты должны были самостоятельно очистить поле, чтобы была видна разметка, пишет ren.tv.

Стоит заметить, что проигрывающая команда от уборки воздержалась. Видимо, они не очень хотели чистой игры.