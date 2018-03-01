Экипаж самолета ВМС США замерз во время полета

Экипаж самолета ВМС США ЕА-18G Glowler замерз во время полета на высоте более 7 км. Лайнер подвергся сильнейшему обморожению, передает Defense News.

Это произошло в 90 км от Сиэтла, когда воздушное судно следовало на базу Чайна-Лейк в Калифорнии с базы Уидби-Айленг. В самолете зарегистрировали сбой системы температуры.

Инженер и пилот, находясь в салоне, увидели густой туман и ощутили на себе -30 градусов. Даже приборная доска заледенела, пишет ren.tv

Из-за произошедшего им пришлось вернуться в Уидби-Айленд, где их осмотрели медики.