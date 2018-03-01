Число миллиардеров в мире достигло 2694 человек

Количество миллиардеров во всем мире в 2017 году выросло на 437 человек и достигло 2694, что стало новым рекордом. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Хужунь (Hurun Research Institute), которая ежегодно составляет список самых состоятельных людей мира, пишет Прайм.

Как отмечается, самым богатым человеком в мире оказался глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос с состоянием в 123 миллиарда долларов, на втором месте американский предприниматель, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 102 миллиардами долларов, основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 90 миллиардов долларов оказался в этот раз на третьей строчке. За ним следует создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (79 миллиардов долларов), в десятку также вошел бывший мэр Нью-Йорка, учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг, состояние которого составляет 49 миллиардов долларов.

Китай продолжает лидировать по количеству проживающих в стране миллиардеров, и его отрыв от других стран по этому показателю становится все существеннее. Согласно данным института, в США проживает 571 миллиардер, в то время как в КНР (включая Гонконг, Макао и Тайвань) их число составило 819, на 210 больше, чем год назад. По данным института, в общей сложности на долю Китая и США приходится более половины всех миллиардеров в мире. Только в Пекине, так называемой столице миллиардеров, их число составляет 131, а в Нью-Йорке — 92.

Самым богатым жителем Китая и Азии стал основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма (Ма Хуатэн), его состояние достигло 47 миллиардов долларов, пишет korrespondent.net

Неплохим прошедший год был также для Индии, которая вырвалась на третью строчку рейтинга с 131 миллиардером, на четвертом месте — Великобритания, где проживают 118 миллиардеров, на пятом — Германия с 114 миллиардерами.

Отмечается, что женщины составляют 15% всех миллиардеров планеты, их доля осталась на уровне прошлого года, хотя число увеличилось с 152 до 184. Самой состоятельной женщиной в мире остается 68-летняя дочь основателя сети универсамов Wal-Mart и наследница крупнейшей торговой корпорации Элис Уолтон с состоянием в 48 миллиардов долларов.

Возраст 85 миллиардеров не превышает 40 лет, при это 47 из них заработали свое состояние самостоятельно. Самой молодой представительнице списка — норвежке Александре Андресен — лишь 21 год, но свое состояние в 1,3 миллиарда долларов она унаследовала от отца, при этом самым молодым миллиардером, заработавшим свое состояние в 1,2 миллиарда долларов самостоятельно, признан 27-летний американский и ирландский предприниматель Джон Коллисон, основавший платежную систему Stripe.

Рейтинг составляется по подсчетам в долларах США. Отчет отражает ситуацию на 31 января 2018 года.