Беспилотные автомобили Ford начали развозить пиццу в Майами

Компания Ford объявила о запуске первого коммерческого проекта с участием своих автономных автомобилей, которые будут доставлять пиццу и посылки жителям Майами.

По соображениям безопасности человек по-прежнему будет находиться в автомобиле, но клиенты будут взаимодействовать в основном с беспилотником, пишет USA Today.

Пилотный проект по доставке пиццы в партнерстве с Domino Pizza уже запущен, с марта этого года жители города смогут заказывать доставку товаров и посылок беспилотниками через сервис Postmates. Партнерство компаний началось после небольшого теста в Энн-Арборе, штат Мичиган, где тоже проверяли доставку пиццы беспилотниками.

"Объединив все наши различные разработки вместе, мы проанализируем наше исполнение, определим, что хорошо работает и улучшить то, что необходимо. Таким образом, мы сможем быстро расширить наш сервис и отправить его в другие города", - отметил вице-президент Ford по автономным и электрифицированным автомобилям Шериф Маракби.

Кроме того, компания Ford создает в Майами первый терминал для автономных автомобилей, который объединяет функции диспетчерской и станции технического обслуживания. В будущем ремонт и обслуживание беспилотников Ford будет осуществляться с привлечением местных дилеров, пишет nv.ua

Доставка товаров беспилотниками должна показать, как воспримут жители сервис с участием автономных автомобилей. "Мы надеемся установить прочные отношения с жителями округа Майами-Дейд и стать частью местного сообщества", - добавил Шериф Маракби.

Параллельно на улицах Майами специалисты компании будут испытывать автономные машины с искусственным интеллектом. Полученный в ходе проекта опыт будет использован при создании автономного автомобиля, который Ford планирует выпустить в 2021 году.