Объявлен желтый код метеоопасности из-за аномальных морозов и сильного ветра

Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с усилением ветра.

Также сохранится холодная погода с температурами ниже климатической нормы на 10-12°С. Столбики термометров опустятся до -20 градусов.

Ожидается что порывы ветра будут достигать 70 км/час.

"1 и 2 марта сохранится холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 10-12 градусов по Цельсию. Вечером 28 февраля с сохранением 1 марта ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы достигнут 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Кроме того, в республике до 3 марта действует "желтый код" гидрологической опасности. Он объявлен из-за усиления ледообразования и ледостава.

По прогнозу Госгидрометеослужбы, потепление ожидается с 5 марта. Тогда в дневные часы установится плюсовая температура.



