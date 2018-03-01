МОК снял санкции с Олимпийского комитета РФ

Международный олимпийский комитет восстановил членство России, которое было приостановлено из-за допингового скандала. Из-за приостановки членства в МОК россияне выступали на Олимпиаде в Корее под нейтральным флагом и без национального гимна.

О решении комитета изданию РБК сообщил член МОК Шамиль Тарпищев. Позднее эту информацию подтвердил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

При этом членство Паралимпийского комитета России все еще приостановлено - это значит, что на грядущей Паралимпиаде российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Вопрос о восстановлении членства паралимпийского комитета рассмотрят не раньше окончания соревнований, сообщает ВВС.

Олимпиаде в Корее, которая завершилась в минувшие выходные. Однако этого так не произошло - в том числе из-за того, что в допинг-пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой нашли запрещенные препараты.

Крушельницкий, выступавший на играх вместе с Анастасией Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, из-за отстранения лишился бронзовой медали.