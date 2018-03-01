Подробности трагической аварии в центре столицы

Женщина, погибшая в ДТП в центре столицы, была руководителем столичного управления образования, молодежи и спорта. Жертве было 54 года, она скончалась по дороге в больницу.

Напомним, ДТП произошло на пересечении улиц Штефан чел Маре и Сергей Лазо, где столкнулись троллейбус и такси.

Водитель автомобиля такси находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Водитель троллейбуса обвиняет таксиста в произошедшем, утверждая, что тот ехал на красный свет. Ни один пассажир троллейбуса не пострадал.

Виновника смертельного ДТП предстоит установить правоохранительным органам, ему грозит до 7 лет тюрьмы.





