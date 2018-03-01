На ферме в Яловенском районе ежедневно производится до семи тонн молока

До семи тонн молока производится ежедневно на современной ферме в Яловенском районе. Модернизировать ее помогли госсубсидии более чем на миллион леев.

В прошлом году владелец фермы приобрел почти 300 коров голландской породы, каждая дает 37 литров молока в день. Все оно регулярно проверяется, состояние здоровья животных тоже под постоянным контролем.



Средняя закупочная цена молока - пять леев 30 банов. То, что пожирнее, сдают подороже.



"Для содержания одной коровы необходим по меньшей мере один гектар земли. Сейчас мы обрабатываем 300 гектаров", - сказал фермер Виктор Колин.



Недавно на ферме побывали представители Нацагентство по продовольственной безопасности.



"Тут выполняются все требования, и к содержанию животных, и к производству молока, которое поступает на перерабатывающие предприятия. Контроль очень жесткий", - сказал директор НАПБ Георгий Габерь.



В настоящее время в Молдове насчитывается почти 70 животноводческих ферм.





