Исследование: 75% молдаван, перенесших инсульт, становятся инвалидами или умирают

75% молдаван, перенесших инсульт, становятся инвалидами или умирают. Это происходит потому, что пациенты вовремя не обращаются за медицинской помощью.

"Многие пациенты приезжают намного позже. К большому сожалению, большинство пациентов прибывают спустя сутки", - сказал замглавы ИНН Октавиан Мисик.



Пациентам, которые вовремя обращаются к врачам, действительно могут помочь благодаря современным препаратам.



"Эта методика лечения называется тромболизис. Когда-то она было немыслимой в нашей стране, это было дорого, но теперь это возможно, но, как ни парадоксально, люди умирают, и лекарства не могут им помочь. Речь идет об элементарной неорганизованности", - сказал зав. кафедрой неврологии ГУМФ Михаил Гаврилюк.



В Яловенах по этой теме для семейных врачей провели тренинг. Специалистов учили, как объяснять людям основные симптомы инсульта.



"Сначала немеет лицо, потом это ощущение переходит на руку или ногу, у одних немеет рука или нога, у других начинаются нарушения речи, а отражение в зеркале человеку кажется кривым. Это некоторые симптомы инсульта, которые нельзя оставлять без внимания. И нельзя дожидаться, что все пройдет до утра", - рассказал зав. кафедрой неврологии ГУМФ Михаил Гаврилюк.



Семейным врачам из Яловенского района обучение понравилось.



"Семейные врачи первыми сталкиваются с такими пациентами, и людям, в первую очередь, нужно знать, как себя вести", - сказала семейный врач Николетта Слимоски.



Председатель парламентской комиссии по социальной защите и здравоохранению Валентина Булига отметила, что необходимую информацию доведут до сведения всех семейных врачей страны.



"Последствия этого заболевания очень серьезные. Люди после инсультов не могут вести полноценную жизнь. Поэтому, я думаю, что этот тренинг - хорошее дело, результаты которого следует оценить и внедрить по всей стране", - отметила депутат ДПМ Валентина Булига.



По данным статистики, в Молдове 400 из каждых ста тысяч граждан по меньшей мере раз перенесли инсульт.





