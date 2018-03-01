Apple запатентовала MacBook с экраном вместо клавиатуры

Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) удовлетворило патентную заявку компании Apple, описывающую "двухэкранное оборудование с улучшенной видимостью и подавлением отражений". Как показано на рисунке, речь идет о ноутбуке, у которого вместо физической клавиатуры и трекпада может быть установлен тачскрин.

Дополнительный дисплей может выступать в качестве панели для рисования (как графические планшеты Wacom), виртуальной клавиатуры или геймпада.

Инженеры Apple видят две реализации идеи: когда шарнир постоянно скрепляет оба дисплея, как на сейчас "макбуке", и когда верхний экран может отсоединяться. Например, роль основного дисплея может взять на себя iPad Pro, который можно будет открепить и пользоваться им в качестве самостоятельного устройства, пишет vesti.ru.

Как отмечает Patently Apple, фирма Тима Кука подала заявку на регистрацию патента еще в III-м квартале 2015 года. В виде коммерческого продукта идея MacBook с двумя экранами пока реализована не была.

Весной 2017-го Apple запатентовала док-станцию, которая превращается в "макбук" при подключении к ней смартфона. На месте тачпада предусмотрен специальный паз, в который вставляется "айфон", обеспечивая устройство процессором, графикой и памятью. Смартфон может использоваться в качестве сенсорной панели или аналога тачбара.