Johnnie Walker выпустит "женскую" версию скотча Jane Walker в поддержку гендерного равенства

Крупнейший мировой производитель алкогольных напитков премиум-класса Diageo выпустит ограниченную партию Jane Walker – "женскую" версию известного шотландского виски Johnnie Walker.

Как передает Adweek, "шагающий мужчина" с этикетки Johnnie Walker теперь будет идти рядом с "шагающей женщиной" Jane Walker, голос которой в этом году наконец будет услышан.

Скотч Jane Walker поступит в продажу в марте. Данная акция приурочена к Международному женскому дню и Месяцу женской истории. Тема гендерного равенства с каждым днем становится все более актуальной и острой, поэтому для поддержки женщин в бизнесе, культурной сфере и политике компания пожертвует 1 доллар с каждой проданной бутылки. Собранные средства будут переданы организациям, которые борются за права женщин, пишет nv.ua

«Важные дискуссии о гендерном равенстве являются определяющими для современной культуры, и мы твердо убеждены, что нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы представить Jane Walker и поддержать новаторские организации, которые разделяют нашу миссию», – заявила вице-президент Johnnie Walker Стефани Джакоби. Она также подчеркнула, что равноправие мужчин и женщин – важная тема и для самой компании: уже в апреле совет директоров на 50% будет состоять из женщин.

Общий объем партии Jane Walker составит 250 тысяч бутылок. Несмотря на то, что партия будет выпущена ограниченным тиражем, в будущем компания планирует продолжить выпуск Jane Walker.