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У перевала Дятлова пропал турист
// фото: Pixabay
19:16, 28 Feb 2018
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На перевал Дятлова готовится поисково-спасательная экспедиция. Свердловские спасатели 1 марта отправляются на поиски пропавшего на севере области туриста. Ранее начать операцию невозможно: сейчас на Урале повсеместно идет снегопад. Заявление о пропаже 48-летнего мужчины в полицию написала его жена.

11 февраля мужчина отправился в одиночку в туристическо-познавательный маршрут в район перевала Дятлова. Вернуться он должен был с маршрута 27 февраля, сообщает "Интерфакс". В МЧС России пропавший турист не проходил регистрацию, передает Вести.ру.

Спасатели в поисках пропавшего мужчины на спецавтомобилях из города Ивдель доедут до поселка Вижай. Здесь они пересядут на снегоходы. На снегоходах они проедут через поселок Ушма, База Ильича, перевал Дятлова, гора Отортен, плато Маньпупунер. Им предстоит преодолеть более двухсот километров по труднопроходимой горной заснеженной местности в условиях сильного ветра и температурах ниже 40 градусов.




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