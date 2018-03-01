По сообщению ТАСС, сейчас на стадионе начали подготовку к тестовым матчам, а первая игра в обновленном комплексе пройдет уже 1 апреля. "Строителям и инженерам удалось сохранить исторические стены легендарного стадиона и его облик, но при этом оборудовать его по современным международным стандартам", - уточняет гендиректор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев. В начале февраля в Минспорта заявили о намерении взыскать с подрядчика неустойку за нарушение сроков строительства.

На реконструкцию стадиона потратили 12,7 млрд рублей. По требованию FIFA площадка должна была вмещать 35 тыс. зрителей, хотя в обычное время такое количество мест на городском стадионе обслуживать дорого и бессмысленно. Поэтому архитекторы придумали приставные трибуны, которые можно будет убрать после завершения матчей ЧМ-2018.

В октябре 2017 года фотографии "Екатеринбург-Арены" с временными трибунами появились в британском издании The Telegraph. Журналисты отдали строению первое место в рейтинге самых странных спортивных сооружений в мире. Фотографии Центрального стадиона в Екатеринбурге широко разошлись по интернету и вызвали множество насмешек и дискуссий у пользователей Сети.

Ранее министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщал, что временные трибуны после проведения турнира могут быть перенесены в город Каменск-Уральский Свердловской области. Город сможет получить стадион на 10-12 тыс. мест.

"Екатеринбург-Арена" примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 городах России летом 2018 года. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.