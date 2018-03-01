Небоскреб под снос: на Манхэттене затевают крупнейшее разрушение в истории строительства

В Нью-Йорке на Манхэттене снесут целый небоскреб высотой 215 метров. Масштабная операция станет самым большим намеренным разрушением конструкции в истории человечества, утверждает Dezeen.

Небоскреб по адресу 270 Park Avenue построили в 1960-х по проекту Натали де Блуа, одной из ведущих женщин-архитекторов того времени. Здание расположено рядом с вокзалом Grand Central, и первый этаж пришлось приподнять над землей, "собрав" вестибюль на свайном основании. 25-этажный небоскреб, ставший одним из хрестоматийных проектов направления модернизм, также известен как JPMorgan Chase Tower, отмечает newsru.com.

Однако банк посчитал, что на этом месте можно построить гораздо более высокий и современный офисный небоскреб. Драйвером для самого масштабного проекта по сносу стало решение мэра города Билла де Блазио, который поменял зональное деление на Манхэттене как раз с целью стимулировать возведение передовых небоскребов.

JPMorgan Chase Tower будут разрушать на протяжении 2019 года, а к 2024 на его месте должна появиться новая башня - на 150 метров выше и с 18 дополнительными этажами. В новом здании будут работать до 9000 служащих JPMorgan против 6000, которые размещаются в штаб-квартире сейчас.

План банкиров вызвал отторжение у многих архитекторов - поклонников модернизма. Критики называют небоскреб де Блуа одним из "величайших" зданий на всей Парк-авеню, а решение властей - "непристойной" иллюстрацией того, что они считают городскую архитектуру "одноразовой".