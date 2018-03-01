Обезглавленное тело обнаружили в квартире в Одессе. Убийство произошло на Молдаванке по Средней улице.
Тело молодой женщины 1989 года рождения обнаружили родители, сообщает dumskaya.net. По словам отца убитой, вчера в обед его бывшая жена (мать жертвы) почувствовала неладное, так как дочь не отвечала на телефонные звонки. Не отвечала она также на звонки своего отца и старшей сестры, поэтому вечером родители поехали к ней домой.
«Примерно в 10 вечера вошли и обнаружили ее напротив двери. Она была накрыта одеялом. Сначала я думал, что ей стало плохо, но когда стал поднимать, понял, что она мертвая. Сразу вызвали полицию, которая приехала в течение 10 минут с собаками», — рассказывает мужчина. Голову, по его словам, так и не нашли. Правоохранители работали всю ночь, обыскали округу, но тщетно.
В этом доме женщина поселилась осенью, работала предпринимателем, держала несколько торговых точек на Привозе. Деньги у нее водились, и полиция считает, что преступник (или преступники) пошел на убийство из корыстных побуждений, а труп обезглавил, чтобы пустить следствие по ложному следу.
«К сожалению, такое случается. Преступники пытаются создать впечатление, что человек пал жертвой маньяка, чтобы мы меньше внимания уделили другим версиям, но такой прием редко бывает удачным», — рассказал изданию сотрудник уголовного розыска, попросивший не называть его имени.
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|Banca Nationala a Moldovei
журналист