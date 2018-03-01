РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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