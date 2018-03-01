Объездную дорогу Сынжерей временно откроют из-за жалоб горожан

Объездная дорога в Сынжерей будет открыта до тех пор, пока не выберут новую компанию, которая её отремонтирует. Об этом накануне заявил премьер Павел Филип.

По словам главы правительства, сейчас весь транспорт проезжает через город и горожане жалуются на шум и заторы. В свою очередь мэр Сынжерей утверждает, что центральная улица уже почти разрушена.



"Я обрадовался, когда на заседании правительства премьер затронул эту проблему, очень болезненную для города. Год можно было потерпеть, но не три. Люди уже не понимают, что происходит", - заявил мэр города Георгий Брашовский.



По словам главы кабмина, компания, которая занималась ремонтом дороги не выполнила обязательств. Сейчас ищут нового подрядчика.



"Весь крупнотоннажный транспорт будет ездить по объездной дороге, она еще в приличном состоянии. Решение приняли из-за жалоб горожан. Дорогу надо было открыть еще год назад", - сообщил премьер-министр Павел Филип.



Подрядчика обещают найти в течение полугода.



