Ученые назвали новые опасные последствия депрессии

Долгая депрессия может привести к изменениям в мозге, установили ученые из канадского Центра наркологии и психического здоровья при Университете Торонто. Итоги работы опубликованы в журнале The Lancet Psychiatry.

В исследовании приняли участие 25 человек, которые страдали продолжительной депрессией (более десяти лет), 25 человек с депрессией средней продолжительности и 30 полностью здоровых людей.

В мозге у пациентов из первой группы нашли на 30 процентов больше транслокаторного белка, чем у других участников. Этот белок создается иммунными клетками как ответ, в частности, на такие нейродегенеративные заболевания, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. И хотя депрессия не относится к разряду этих болезней, в некоторых случаях она может давать схожий эффект, пишет РИА Новости

Ранее сообщалось, что ученые из США предложили простой способ побороть депрессию. Специалисты установили, что употребление в пищу свежих фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов снижает риск психического расстройства. К такому выводу они пришли после проведения шестилетнего эксперимента по наблюдению за пожилыми людьми.







