За год в Молдове произошло более 35 тысяч преступлений

Более 35 с половиной тысяч преступлений зафиксировали в Молдове в прошлом году. Это на 15% меньше, чем в 2016.

Согласно статистике, в столице на 10 тысяч жителей приходится 136 правонарушений, в Бельцах - 115.

Самым криминальным районом считается Криулянский - 112 преступлений на 10 тысяч человек. За ним следует Кагульский район и 97 правонарушений. Самый низкий показатель преступности в Глодянском и Шолданештском районах - по 47 правонарушений на 10 тысяч жителей.

Отмечается также же, что в прошлом году установили личности примерно 16 тысяч преступников. Большинство из них мужчины.