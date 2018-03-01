Сергей Пчела рассказал о схеме отмывания денег из бюджета Бельц

Муниципальные советники Бельц, приближённые беглого уголовника Ренато Усатого, создали схему по отмыванию денег из общественного бюджета. Об этом заявил в интервью порталу "Газета" бывший глава Управления ремонта и строительства дорог города Сергей Пчела.

По его словам, местные власти выделили почти три миллиона леев на капитальный ремонт улицы Стрый, однако там лишь запломбировали ямы. Оставшиеся средства пошли на обустройство подъездных дорог к домам советников Игоря Басистого и Николая Григоришина, передает Publika TV.

Сергей Пчела также заявил, что тендер на ремонт дороги, которая связывает роддом Бельц и автовокзал, выиграла компания, возглавляемая приближёнными Усатого. Стоимость работ оценили в шесть с лишним миллионов леев, однако фирма получила - 13. Разницу, по словам Пчелы, руководство компании разделило с беглым мэром.